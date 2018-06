Lula desconhece compra de votos para Olimpíadas

De acordo com o ex-presidente, o Itamaraty também foi orientado para pedir apoio pelos mecanismos diplomáticos a todos os países que pudessem ajudar o Brasil com votos no Comitê Olímpico Internacional (COI).

Lula negou, ainda, conhecer Arthur Soares, o Rei Arthur, apontado pelo MP como quem pagou a propina aos africanos em troca de votos. Mas reconheceu que se reuniu diversas vezes com Nuzmam para planejar estratégias em favor do Brasil.

A defesa de Cabral tentou demonstrar com os questionamentos de Lula que havia um contexto favorável para a escolha do Brasil como sede dos Jogos Olímpicos para desqualificar a acusação do Ministério Público (MP), que aponta pagamento de US$ 2 milhões para conseguir votos de delegados africanos em favor do País.

Mais cedo, Lula já havia sido alertado pelo juiz Marcelo Bretas de que o depoimento deveria ficar restrito ao processo em análise, na Operação Unfair Play. Ele fala como testemunha de defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB), no processo em que é acusado de participar de um esquema de compra de votos para que o Rio fosse escolhido sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A mesma ação penal levou à prisão o então presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, ontem, em depoimento à Justiça Federal, que desconhece qualquer iniciativa de compra de votos para que o Brasil fosse escolhido sede das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e criticou a onda de "denuncismo" existente no País.

'Usei boné e camiseta com seu nome', diz Marcelo Bretas

E completou: "Eu estava usando um boné e uma camiseta com seu nome", contou o juiz, admitindo ter sido fã do ex-presidente, que agora cumpre pena por corrupção, em Curitiba. Lula entrou no clima da brincadeira ao final do depoimento e disse que ia chamar Bretas para um futuro comício.

"Muito obrigado pela sua postura no depoimento. É relevante sua história para todos nós, para mim, inclusive, que, quando tinha 17, 18 anos, fui num comício na avenida Presidente Vargas, com 1 milhão de pessoas, e o País vivia outro momento", disse, arrancando risos do ex-presidente e dos presentes na audiência.

Ao final do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ontem, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, disse que já foi a comício do petista no Rio, vestindo boné e camiseta do então candidato à presidência, em 1989. O magistrado afirmou reconhecer a relevância política de Lula.

Defesa pede a liberdade do petista a cortes superiores

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso há quase dois meses, em Curitiba, entrou com novo pedido de liberdade no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A petição é para que as cortes suspendam os efeitos da condenação no caso do triplex no Guarujá até que julguem no mérito os recursos extraordinário (analisado no STF) e especial (do STJ).

Os recursos, contra a condenação que resultou na prisão de Lula, ainda precisam ser admitidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que, no início do mês, rejeitou a concessão de efeito suspensivo no caso.

"A matéria posta à apreciação do Supremo Tribunal clama pela concessão do efeito suspensivo, haja vista que o cumprimento provisório da decisão recorrida que, inquestionavelmente, viola um dos direitos mais basilares do requerente (e também de qualquer cidadão brasileiro) - seu direito à liberdade", afirma a petição ao Supremo, assinada, entre outros, pelo ex-ministro da corte e advogado de defesa de Lula, Sepúlveda Pertence, e Cristiano Zanin.

Segundo os advogados, como pré-candidato à presidência da República, Lula corre "sérios riscos" de ter seus "direitos políticos" indevidamente cerceados, o que é "gravíssimo e irreversível" frente ao processo eleitoral em curso.

A defesa do ex-presidente volta a reclamar de execução antecipada da pena de Lula, chamando-a de ilegal e inconstitucional. Para os advogados, ao autorizar a prisão após condenação em segunda instância, o STF não estabeleceu o encarceramento automático, o que teria ocorrido no caso do ex-presidente, de acordo com os advogados.