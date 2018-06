Reunião de comissões acelera tramitação de propostas

Diego Nuñez

O pedido de urgência do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), aos 16 projetos enviados por ele à Câmara Municipal deixa iminente a possibilidade de que a pauta do Legislativo seja trancada. Isso porque, caso as propostas não sejam apreciadas em até 45 dias a partir do seu protocolamento, nenhum outro projeto poderá tramitar na casa.

Com o prazo correndo a cada dia, os vereadores realizaram ontem, após acordo com líderes das bancadas, uma reunião conjunta com representantes das seis comissões permanentes, pela qual devem passar os projetos.

Assim, com um parecer conjunto para as propostas, a tramitação é acelerada, e o projeto pode ser discutido e votado em plenário. Confira na tabela os projetos que tiveram parecer de todas ou de parte das comissões permanentes.