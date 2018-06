PF relaciona operador à reforma na casa de Temer

A Polícia Federal (PF) obteve novas provas que revelaram ligação entre o coronel João Baptista Lima e uma reforma realizada na residência do presidente Michel Temer (MDB) no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo. Com isso, os investigadores passaram a apurar se a operação teve o objetivo de lavar dinheiro ilícito captado pelo coronel em nome de Temer.

A suspeita surgiu depois que os policiais federais apreenderam na sede da Argeplan, uma das empresas do coronel Lima, uma planilha de projetos de arquitetura executados. Na linha 285 do documento, constava "residência Dr. Michel Temer".

O caso fortaleceu a hipótese investigada pela PF de que as reformas em imóveis eram usadas por Temer e pelo coronel Lima como uma forma de lavar dinheiro. Essa reforma na casa de Temer, porém, não se tornará ponto central do inquérito por ter ocorrido há quase 20 anos, o que provocaria a prescrição dos possíveis crimes envolvendo esse fato, mas será usada para corroborar as hipóteses de relações ilícitas entre o coronel e o presidente.