Bom Jesus elege novo prefeito em eleição suplementar

Diogo Grazziotin Dutra (PP) é o novo prefeito de Bom Jesus, na Serra gaúcha. Ele foi eleito ontem, na eleição suplementar realizada no município, após o indeferimento, pela Justiça Eleitoral, do registro de candidatura do prefeito eleito em 2016 Frederico Arcari Becker (PP), e seu vice, devido à declaração de sua inelegibilidade por improbidade administrativa. O pleito de ontem contou com 6.719 votantes, o que corresponde a 84% dos eleitores aptos a votar. Também participaram da disputa Diogo Kramer Boeira (PDT) e Lucimar Vanin Rodrigues (PSB). O prefeito eleito, Diogo Dutra, recebeu 49% dos votos válidos.