Recolhimento de ISS de aplicativo de transporte pode ir a plenário

O Senado pode votar esta semana o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 493/2017-Complementar, que muda a forma de cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) para empresas de transporte privado de passageiros, como Uber, Cabify, 99 Pop e similares. A proposta está na pauta do plenário de amanhã e tramita em regime de urgência.

De autoria do senador Airton Sandoval (MDB-SP), o PLS altera a dinâmica do recolhimento do ISS, de competência dos municípios. Conforme a proposição, o tributo será cobrado pelo município do local do embarque do usuário e não onde está sediada a empresa de tecnologia, como ocorre atualmente. O autor da proposta alega que a intenção é distribuir mais equitativamente entre os municípios a arrecadação desse imposto.

O relator na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), senador Armando Monteiro (PTB-PE), ponderou que a modificação colocaria as empresas que administram os aplicativos em situação crítica e, para evitar que sejam expostas à situação que impossibilite o cumprimento de seus deveres, Monteiro propôs a padronização de obrigações e procedimentos.