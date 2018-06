Zona Sul sedia a primeira reunião pública sobre IPTU

Diego Nuñez

A comissão especial da Câmara Municipal de Porto Alegre que analisa o projeto da prefeitura que revisa a planta de valores sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) fará hoje, na Zona Sul da Capital, a sua primeira reunião pública. O calendário aprovado pela comissão prevê a realização de dois encontros nesta segunda-feira.

O primeiro acontecerá no Legislativo, às 10h, em uma reunião ordinária dos vereadores que compõem a comissão com a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF). O segundo encontro será a primeira de quatro reuniões públicas, que serão realizadas em quatro regiões da cidade, para apresentar e debater o projeto com a população, também com a presença da Fazenda e dos vereadores da comissão.

O encontro será realizado às 19h, no CTG Descendência Farrapa - avenida da Cavalhada, 6.735. "É pelo projeto ter impacto para todo mundo que queremos ir até as comunidades para explicar o porquê da importância da revisão do IPTU e o que pode afetar na vida das pessoas", disse o presidente da comissão especial, vereador Mauro Pinheiro (Rede).

Ele recorda que a planta de valores não é atualizada desde 1991, há 27 anos, "então as pessoas nem lembram mais o que realmente é a revisão da planta". Após a apresentação do projeto, será aberto espaço para que o público possa tirar dúvidas.

"Para uns (o imposto) vai diminuir. Para outros, vai aumentar. A gente não quer que ninguém seja surpreendido", colocou Pinheiro. O secretário da Fazenda, Leonardo Busatto, disse que, no novo IPTU, o valor vai aumentar para 50% dos imóveis da cidade e reduzir para 31%, enquanto 19% das residências terão isenção do imposto.

Segundo Busatto, a SMF quer que "a sociedade e os vereadores entendam e concordem com o conceito da avaliação, porque a avaliação é justa. Entendendo o conceito, a pessoa vai aceitar que o seu imóvel está mais valorizado, e o IPTU vai aumentar e, claro, se estiver mais desvalorizado, vai diminuir".

Também foram convidadas para a reunião entidades da Região Sul, como representantes da Associação dos Moradores da Vila Restinga (Amovir), Associação de Moradores do Bairro Ipanema (Ambi), Associação dos Moradores da Vila Cruzeiro do Sul (Amovics), Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Centro Sul e Cras Sul.