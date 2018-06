Sobe para 56 o número de mortos após erupção de vulcão na Guatemala

A Coordenação Nacional para Redução de Desastres da Guatemala (Conred) confirmou, no começo da tarde desta segunda-feira (4), que o número de mortos em decorrência da erupção do Vulcão Fogo subiu de 25 para 56, em três departamentos do país que estão em estado de calamidade. Pelo menos 1,7 milhão de pessoas foram atingidas, principalmente no departamento de Escuintla, uma das áreas mais afetadas pelas lavas e cinzas do vulcão.