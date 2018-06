Chanceler brasileiro defende suspensão da Venezuela da OEA

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, defendeu ontem a suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos (OEA), caso o governo de Nicolás Maduro continue a violar os preceitos da Carta Democrática Interamericana. Ferreira ressaltou que a pressão internacional é insuficiente para solucionar a crise venezuelana, o que só poderá ser alcançado por meio da mobilização dos venezuelanos e da organização da oposição.

O ministro brasileiro disse que a Venezuela subscreveu a Carta livremente e está sujeita a seus princípios. "Isso não pode ficar letra morta. Na medida em que a Venezuela descumpre esse compromisso, que é fundamental, não há alternativa a não ser a suspensão", declarou em Washington, onde participa da assembleia geral da OEA. A crise política e humanitária no país é o principal tema de debate do encontro.

A expectativa é de que os chanceleres aprovem uma resolução exigindo o retorno da democracia na Venezuela, a libertação de todos os presos políticos, o respeito à divisão entre os poderes e a permissão de entrada de ajuda humanitária no país. Fontes diplomáticas da OEA interpretaram a decisão do governo de libertar 79 presos políticos como uma tentativa de Maduro de amenizar a pressão sobre seu governo e reduzir o apoio à proposta de resolução que exige o restabelecimento da democracia. Para ser aprovado, o projeto precisa de 18 dos 34 votos da organização.

Em fevereiro, a OEA condenou a antecipação das eleições presidenciais na Venezuela com 19 votos. Foi uma das primeiras derrotas do regime na organização, que conta com o apoio de grande parte dos países do Caribe, graças à entrega de petróleo a preços subsidiados.

O comportamento de Caracas, porém, indicou que há uma erosão do suporte a Maduro. O representante do país se opôs à inclusão do debate na pauta da assembleia geral, mas não pediu que houvesse votação. Com isso, o tema foi aprovado por aclamação.

O governo dos EUA também se manifestou. O secretário de Estado Mike Pompeo disse que a Venezuela está em um processo de "desmantelamento em grande escala" da democracia. Em suas declarações, condenou novamente a eleição do mês passado, na qual Maduro voltou ao poder, qualificando-a como uma "farsa".