Erupção de vulcão na Guatemala deixa pelo menos 62 mortos

Localizado a 3,7 mil metros de altura, vulcão expeliu colunas de cinzas /NATIONAL POLICE OF GUATEMALA/AFP/JC

Pelo menos 62 pessoas morreram e 300 ficaram feridas desde domingo, quando o Vulcão de Fogo, na Guatemala, entrou em erupção, gerando uma nuvem de pequenas pedras e cinzas que cobriu a região da capital do país.

Segundo o secretário-geral da Coordenação Nacional de Desastres, Sergio Cabañas, quatro pessoas morreram quando a lava chegou a suas casas, e duas crianças perderam a vida em uma ponte. O órgão informou que em pelo menos cinco rios da região há avalanches de material vulcânico quente, motivo pelo qual manteve o alerta e retirou pessoas de quatro povoados.

A erupção provocou colunas de cinzas expelidas pelo vulcão, que fica a 3.763 metros de altura. As cinzas também levaram ao fechamento do aeroporto da Cidade da Guatemala, a 40km do vulcão, e à restrição de voos em todo o país. Mais tarde, o terremoto de magnitude 5,2 tornou ainda mais complicada a situação.

Segundo o órgão de desastres, esta é a pior erupção dos últimos anos do Vulcão de Fogo.