Dia da Liberdade de Impostos tem chope 60% mais barato em Porto Alegre

No restaurante Oaks, será possível comprar até três copos de 330 ml por apenas R$ 4,00 a unidade JONATHAN HECKLER/JC

Para marcar o Dia da Liberdade de Impostos, bares e restaurantes estarão vendendo chope aos consumidores com desconto de mais da metade do valor nesta terça-feira (5), de 60%. Em Porto Alegre, três estabelecimentos participam da ação: o restaurante Oak’s Burritos e os bares Complex Skatepark e cervejaria Perro Libre.

No Oaks, o copo de 330 ml da bebida, que em média custa R$ 15,00, será vendido por apenas R$ 4,00. Os clientes podem comprar até três unidades. No Complex, serão disponibilizadas 300 unidades de chope Brahma ao valor de R$ 3,90. Já na cervejaria Perro Libre, o desconto será de 60% em todos as variedades artesanais, das 17h às 20h.

O objetivo da ação, promovida pelo Instituto Liberdade, é alertar para a alta carga tributária incidente na cerveja e no chope, que corresponde a até 62,2% em impostos. De acordo com dados da Euromonitor de 2017, o brasileiro consome em média 60,7 litros de cerveja por ano, no entanto, a cada chope consumido, dois são pagos em forma de tributos.