Campanha do Agasalho 2018 foca em roupas infantis

O governo do Rio Grande do Sul pretende arrecadar entre 340 mil e 350 mil peças de vestuário durante a Campanha do Agasalho 2018, lançada ontem. Com o tema "O seu guarda-roupa esconde verdadeiros tesouros", a edição deste ano terá enfoque no vestuário infantil, que costuma ser doado em menor quantidade. A campanha foi apresentada durante o encerramento do 4º Encontro de Primeiras-Damas, organizado pelo Gabinete de Políticas Sociais do governo gaúcho.

Segundo a leitura dos órgãos governamentais, a população tem o hábito de doar peças de vestuário infantil para parentes ou amigos, o que faz com que as roupas não cheguem à Central de Doações da Defesa Civil ou às instituições municipais. No ano passado, foi registrada a doação de quase 326 mil agasalhos, em uma tendência de crescimento verificada nos anos anteriores.

Além de peças que ajudem a população carente a enfrentar o rigor do frio gaúcho, também estarão sendo coletados alimentos não perecíveis, cobertores e materiais de higiene. As doações podem ser entregues no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre; em órgãos públicos estaduais; em quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul; em supermercados da rede Zaffari; e em unidades do Sesc e do Senac no Estado. A Defesa Civil também faz o recolhimento mediante agendamento, que pode ser feito pelo telefone (51) 3288-6781.