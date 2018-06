Governo desiste de instalar Escola de Bombeiros no Cete

A pressão de moradores e de parlamentares contrários à instalação de um novo complexo do Corpo de Bombeiros na área do Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, deu resultado. Na tarde de ontem, o governo do Estado anunciou a desistência de utilizar a área para este fim.

Em reunião no Palácio Piratini, o secretário da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo, apresentou ao chefe da Casa Civil, Cleber Benvegnú, manifestações para que o espaço siga tendo utilização exclusiva para o desenvolvimento de atividades esportivas. "O governador José Ivo Sartori foi sensível a uma demanda apresentada pela área do Esporte ao governo e manterá o Cete com atividades exclusivas para este fim", disse Victor Hugo. Acompanhado do diretor do Cete, Ernani Campello, o secretário disse que os serviços têm sido ampliados na atual gestão e que o governo pretende fortalecer cada vez mais a área como espaço público à disposição da comunidade.

A decisão de não executar o projeto no Cete foi tomada em acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O secretário adjunto da pasta, Everton Oltramari, participou das discussões e disse que a mudança não altera o objetivo inicial de construir uma nova sede do Comando e da Escola de Bombeiros. Segundo Oltramari, tão logo seja definida nova área com a participação do Comando dos Bombeiros, deve ser realizado leilão do atual terreno da corporação.

Mesmo com a desistência, a instalação da Frente Parlamentar Cete Vivo, marcada para hoje, às 13h30min, na Assembleia Legislativa, será mantida. Os trabalhos serão desenvolvidos com o intuito de incentivar melhorias e de defender o local.

A ideia de construir uma nova sede da Escola de Bombeiros surgiu depois de um vendaval, em outubro de 2017, que destruiu parte do ginásio da Brigada Militar, na avenida Ipiranga. Os danos foram extensos, e, meses depois, o Estado anunciou o leilão do terreno, bem como a venda da escola e da sede do Comando de Bombeiros. Os terrenos estão orçados em R$ 125,8 milhões. Como a tentativa de venda, em março, não atraiu interessados, o governo decidiu negociar as áreas em separado, embora não se saiba o modelo de venda que será utilizado. Individualmente, o ginásio está orçado em R$ 40,5 milhões, e a escola, em R$ 85,3 milhões.