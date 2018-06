Temperaturas continuam baixas durante a semana

Depois das temperaturas altas registradas na semana passada no Rio Grande do Sul, o Estado deve se manter com a tendência de frio já percebida no fim de semana. As mínimas ficarão entre 1 e 6 graus, enquanto as máximas não passarão dos 19 graus. Apesar da possibilidade de haver algumas pancadas de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a tendência é que o tempo fique predominantemente seco nesta semana.

O feriado de Corpus Christi foi de marcas mais baixas e instabilidade no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, a nebulosidade permaneceu, mas não choveu, o que levou parte da população de Porto Alegre a enfrentar o frio e frequentar espaços abertos, como o Parque da Redenção.

Conforme a MetSul Meteorologia, a tendência de frio se manterá nos próximos dias em virtude de uma massa de ar frio que cobre o Estado desde sábado e deve ficar por aqui nos dez primeiros dias de junho. Na segunda metade desta semana, ingressará um reforço de ar polar, e as madrugadas de quinta e sexta-feira podem ser as mais geladas do período, com geada ampla.

Hoje, a previsão do Inmet é que o céu fique parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Norte e no Noroeste. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens, e deve haver nevoeiro. A temperatura fica entre 1 e 19 graus no Rio Grande do Sul e entre 8 e 17 graus na Capital. Amanhã, as pancadas de chuva isoladas figuram em todas as regiões, exceto Sudoeste e Centro. As marcas vão de 4 a 18 graus no Estado e de 11 a 16 graus ena Capital.

Na quarta-feira, a instabilidade abandona o solo gaúcho, permanecendo somente algumas nuvens. Os termômetros registrarão declínio, com mínimas de 2 e máximas de 17 graus no Rio Grande do Sul e mínimas de 8 e máximas de 14 graus em Porto Alegre. Na quinta-feira, a instabilidade retorna e pode chover em áreas isoladas do Norte. A temperatura ficará entre 6 e 19 graus no Estado e entre 10 e 17 graus na Capital.