Evento de rua em Porto Alegre celebra cultura judaica neste domingo

Acontece neste domingo (3) em Porto Alegre o evento Festa na Rua, tradicional festividade judaica que chega à sua 31ª edição, celebrando os 70 anos da independência do Estado de Israel.

Promovido pela Organização Sionista do RS, com o apoio da Federação Israelita do RS e demais entidades judaicas da Capital, a celebração inclui apresentações de música e danças folclóricas além de barracas com comidas típicas da culinária judaica e artigos variados, como objetos religiosos e livros.

A comemoração acontece na rua João Telles, entre a Henrique Dias e Avenida Oswaldo Aranha, das 10h às 17h. A solenidade de abertura, programada para as 13h, contará com a participação de representantes da comunidade judaica e autoridades.