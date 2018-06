Maratona de Empreendedorismo da Ufrgs abre inscrições e terá etapa no JC

Jornal do Comércio, que sediará a segunda etapa da competição. As inscrições são gratuitas e vão até dia 1 de julho. Para saber como proceder, é só entrar no A Maratona de Empreendedorismo da Ufrgs já está com inscrições abertas e cheia de novidades em sua décima nona edição. Uma delas é que os grupos sairão do ambiente da Ufrgs para desenvolver atividades em diversos locais. Um deles será o, que sediará a segunda etapa da competição. As inscrições são gratuitas e vão até dia 1 de julho. Para saber como proceder, é só entrar no www.ufrgs.br/maratona

Além do JC, também serão palco da escalada de aprendizado a Pucrs, Unisinos, co-workings e Sebrae. "A ideia é possibilitar mais vivências e também incrementar as interações e realidades", diz Ana Beatriz Michels, coordenadora da Maratona. A novidade também reforça o movimento que a Ufrgs tem feito de maior aproximação com outras experiências de empreendedorismo e inovação.

A expectativa é selecionar 36 times. Cada equipe terá de ter pelo menos duas pessoas e pagará R$ 470,00, valor que serve para ajudar no custeio das despesas da iniciativa.

Este ano a maratona tem como slogan Impacte o seu mundo. As propostas de novos negócios devem estar relacionadas a áreas de algumas das incubadoras tecnológicas da Ufrgs, entre elas estão biotecnologia, engenharia, física, química, saúde e Tecnologia da Informação (TI).

Além disso, a equipe terá de mostrar no que a ideia/projeto ou solução impacta algum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Entre eles, estão erradicar pobreza e fome, energias renováveis e acessíveis, igualdade de gênero e cidades e comunidades sustentáveis.

A maratona de Empreendedorismo da UFRGS foi o divisor de águas entre uma pesquisa e ideia que estavam no papel e a consolidação de um negócio. Foi no ambiente da maratona que consegui encontrar o propósito do nosso negócio”, diz Camila Corrêa Vargas, da BioIn, que participante da 18º Maratona, em 2017.

> Se liga no cronograma:

Inscrições: até 1 de julho

Divulgação dos pré-selecionados: 13 de julho

Pitch Preliminar: 25 de julho

Divulgação dos selecionados: 30 de julho

Período da maratona: 15 de agosto a 21 de novembro (quartas-feiras, entre as 13h30min e 17h30min)

Oficina de pitch: 21 de novembro

Pitch Day e encerramento: 3 de dezembro