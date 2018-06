Tuim é eleito pela terceira vez melhor buteco de Porto Alegre

O melhor buteco de Porto Alegre é, pela terceira vez consecutiva, o Bar Chopp Tuim (rua Gen. Câmara, nº 333). A faixa de campeão não chegou a sair das mãos do proprietário André Azevedo na noite desta segunda-feira (4), durante a festa de premiação do Comida di Buteco 2018, no bar Mão Santa, na Zona Sul de Porto Alegre. Em segundo lugar, também manteve o título de vice-campeão no concurso, o Bar Chopp Petiscos. O terceiro melhor buteco na avaliação dos gaúchos foi o estreante e original Yuu Pub – o primeiro buteco de petiscos japonês da capital.

Para o tri-campeão, a vitória foi uma surpresa. “O nível está cada vez mais alto, porque são muito bons bares em Porto Alegre que participam. É uma grande oportunidade para o desenvolvimento do nosso negócio este concurso. Eu só tenho a agradecer ”, disse André.

O estreante, Edison Nishiyama, do Yuu Pub, começou a noite humilde e agradecido pela oportunidade de estar no concurso. “E terminar como terceiro melhor é uma responsabilidade muito grande. Estamos muito felizes”, falou Edison e a esposa Vera, que também toca o bar na Cidade Baixa.

Também foram premiados os bares que venderam mais produtos dos patrocinadores. O bar Comidas de Buteco, de Canoas, ganhou R$ 1 mil em produtos da Fruki e o Tan Tan Bar levou R$ 500,00. Os bares Tuim, Posta Del Diablo e Pinga Brasil levaram R$ 500,00 cada por conta do desafio Dona Benta, na elaboração de um segundo petisco levando a farinha como ingrediente.

Para o concurso Comida Di Buteco, foram 24 dias e 30% de aumento no faturamento dos bares gaúchos. O concurso que escolhe o melhor buteco do Brasil aconteceu em Porto Alegre e Canoas de 13 de abril a 6 de maio e envolveu 21 bares. As pessoas que visitaram estes estabelecimentos neste período puderam apreciar os petiscos e votar na comida, atendimento, temperatura da bebida e higiene do local.

Um corpo de jurados constituído por formadores de opinião, jornalistas e chefs do Rio Grande do Sul, também avaliou criteriosamente os botecos. A nota foi computada pelo Instituto Vox Populi e então eleito o melhor buteco de Porto Alegre. O petisco levou 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada. O voto do público valeu 50% do peso total e dos jurados 50%.

Na segunda etapa, a partir deste mês, uma comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, vai visitar os campeões de cada cidade avaliando sua performance nas mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão recebe três jurados (um jurado da sua cidade e dois de outras cidades). Elege-se aí o melhor buteco do Brasil, que será conhecido e premiado no mês de julho. Na edição de 2017, o Bar Chopp Tuim foi eleito o terceiro melhor buteco do Brasil.