Programa de empreendedorismo nos EUA abre vagas para jornalistas e profissionais de mídia

É jornalista ou profissional de mídia e tem entre 25 e 40 anos? O programa A Digital Path to Entrepreneurship and Innovation for Latin America – 2018, organizado pelo International Center for Journalists (ICFJ) e que tem apoio do consulado americano em Porto Alegre, está com inscrições abertas até esta segunda-feira (4) para o ciclo de atividades que ocorrerá entre 8 de outubro e 17 de novembro em Washington, capital dos Estados Unidos. São 36 vagas para interessados em 12 países na região.

Durante seis semanas, os participantes trabalharão em parceria com equipes digitais de mídia tradicional, startups e outras organizações para desenvolverem projetos de mídia digital a serem implantados em seus próprios países. Os participantes vão interagir com integrantes do Los Angeles Times, Mother Jones, AJ+, Fusion, Splash Media e Huffington Post.

site do ICFJ e a Despesas são cobertas pelo ICFJ e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Outra exigência para concorrer é ter fluência em inglês. Informações estão disponíveis noe a inscrição deve ser feita neste link