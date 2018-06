O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, avalia que os empresários gaúchos estão à espera de definições políticas para realizar investimentos. O representante da federação de indústrias diz que a confiança no próximo presidente é que determinará investimentos. No depoimento ao especial Dia da Indústria ele observa que a profecia que dizia que o Brasil é o país do futuro não se concretizou.