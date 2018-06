Empresa distribui milhares de galinhas para evitar mortes por fome e canibalismo

Em menos de sete horas, a Naturovos, maior produtora de ovos no Rio Grande do Sul, distribuiu à população mais de 155 mil galinhas na quarta-feira (30 de maio) . A medida foi adotada para evitar a mortalidade e canibalismo entre as aves devido à falta de alimentação causada pela greve dos caminhoneiros. A entrega ocorreu em bases da Naturovos, com sede em Salvador do Sul. Moradores de cidades próximas e até da Região Metropolitana foram aos locais garantir suas galinhas.