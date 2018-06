Forças de segurança escoltam caminhões para levar cargas ao interior

A ordem é liberar as estradas, informou o general de brigada e chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Sul (CMS), Carlos José Assumpção Penteado. Exército Brasileiro (EB), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Brigada Militar colocaram em marcha, no dia 30 de maio, nova fase da ação para liberar cargas e buscar a normalidade do abastecimento no Rio Grande do Sul, um dos impactos da greve dos caminhoneiros. Autoridades do EB, BM e PRF explicaram a movimentação