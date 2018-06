'Pagamos muito caro pelo leite que não sai da propriedade', diz presidente da Gadolando

O produtor e presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês no Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, comentou na terça-feira (29), as dificuldades do setor com a greve nacional dos caminhoneiros. Tang fez um apelo aos grevistas e às autoridades que atuam para garantir transporte de combustíveis e cargas para que o leite tenha um tratamento especial e seja incluído como item prioritário nas liberações. "É um dos produtos mais nobres, pois é o mais perecível do agronegócio", argumentou. "Já estamos pagando muito caro pelo leite que não sai da propriedade, afirmou. Saiba mais sobre as dificuldades da categoria na reportagem 'Não temos botão para desligar nossas vacas', diz Marcos Tang