Ator Danny Glover visita Lula na prisão e defende liberdade do ex-presidente

O ator norte-americano Danny Glover, conhecido por protagonizar o filme Máquina Mortífera (1987), visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quinta-feira (31), na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR). Embaixador da Boa Vontade da ONU, Glover ficou cerca de meia hora com Lula e disse que o ex-presidente “tem segurança no trabalho dos movimentos sociais contra as mentiras apresentadas contra ele”. “Eu o apoio porque é o presidente do povo”, afirmou o ator. Na noite anterior, ele participou de uma vigília com apoiadores de Lula e defendeu a liberdade do petista, condenado a doze anos e um mês de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Depois da visita, Glover posou com uma faixa (foto) com os dizeres “Lula livre” em inglês.