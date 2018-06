Neymar retorna e marca golaço do Brasil em amistoso contra a Croácia

Depois de três meses fora das partidas em razão de fratura no pé direito, o craque brasileiro Neymar voltou com tudo e ajudou no placar de 2 a 0 contra a Croácia, em mais uma partida de preparação para Copa do Mundo. O amistoso foi no estádio Anfield Road, em Liverpool, e contou com a presença do atacante apenas no segundo tempo, que marcou o primeiro golaço do Brasil. A atuação do camisa 10 foi considerada positiva, já que há três meses ele passou por uma cirurgia para corrigir a lesão. No entanto, o atleta admitiu que ainda não está totalmente recuperado e o técnico Tite não quis antecipar se ele irá entrar no gramado no próximo amistoso contra a Áustria. O segundo gol foi marcado pelo atacante Roberto Firmino, que fechou a vitória da seleção com mais um golaço muito comemorado pelo time.