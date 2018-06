Petroleiros encerram greve antes do previsto prometendo nova paralisação em junho

Prevista para durar 72 horas, a greve dos petroleiros, que começou na terça-feira (29), foi suspensa nesta quinta (31), depois que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) julgou a paralisação ilegal e determinou multa diária de R$ 500 mil ao movimento – aumentada posteriormente para R$ 2 milhões. Mesmo com o fim antecipado, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) classificou a greve como "vitoriosa", por ter chamado atenção para uma pauta que vai além das reivindicações trabalhistas da categoria. De acordo com a Petrobras, o movimento não impactou a produção e todas as unidades voltaram a operar ainda na quinta-feira. Nesta sexta (1º), o presidente da FUP, José Maria Rangel, disse que outra greve é planejada para junho, desta vez com tempo de duração indeterminado.