Zidane deixa Real Madrid com três vitórias consecutivas da Liga dos Campeões

Consagrado em sua carreira como técnico de futebol pelo Real Madrid, Zidane surpreendeu e anunciou sua aposentadoria na última quinta-feira (31), apenas cinco dias depois de registrar a terceira vitória na Liga dos Campões. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva (foto) convocada pelo ex-jogador e agora também ex-técnico do time merengue e pegou de surpresa inclusive o presidente do clube, Florentino Pérez, que disse ser "uma decisão inesperada, mas só podemos respeitá-la". Já Zidane afirmou considerar este o "momento certo" para o clube e para ele promoverem uma mudança, deixando claro também que já está plenamente realizado com os feitos que atingiu representando o time. Como técnico, Zizou ganhou nove títulos no Real Madrid. Além das três Liga dos Campeões, faturou um Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha, duas Supercopas da Europa e dois Mundiais de Clubes da Fifa.2016/2017.