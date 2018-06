Arthur é relacionado e pode reforçar o Grêmio diante do Palmeiras

O técnico Renato Portaluppi contará com retornos importantes para enfrentar o Palmeiras, de Roger Machado, hoje, às 21h45min, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o último treino realizado ontem no CT Luiz Carvalho, o treinador revelou a lista dos relacionados para a partida contra os paulistas. Nela estão quatro jogadores que podem ajudar o Tricolor a superar o Verdão: Arthur, Léo Moura, Ramiro e Luan.

Mesmo não participando da atividade, Ramiro deve reforçar o time. Na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, o volante recebeu uma pancada no tornozelo esquerdo e precisou deixar o gramado mais cedo. No entanto, não se sabe se ele começará o jogo entre os titulares ou no banco de reservas.

Já Arthur volta a ser relacionado depois de quase um mês afastado. A última partida que disputou foi o Grenal do dia 12 de maio. A lesão muscular na coxa direita está superada e ele inicia o confronto de hoje como opção no banco de reservas. Arthur ficou de fora dos últimos seis jogos do Tricolor.

Quem também retorna ao time é o experiente Léo Moura. O lateral-direito não participou das duas últimas partidas devido a um desconforto muscular na panturrilha esquerda. O provável time para a partida diante do Palmeiras deve ter Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Jailson (Cícero), Ramiro, Luan e Everton; André.

Bressan projeta uma partida extremamente difícil contra os paulistas. "As duas equipes têm um jeito de jogar bem definido. O Roger tem uma maneira de trabalhar, conhecemos um pouco. São duas equipes com jogadores de muita qualidade. Temos nossas características e vamos propor o jogo. Vai ser uma partida brigada, são duas equipes muito competitivas", analisou o defensor.

Ontem, a Conmebol definiu o dias e horários dos confrontos de oitavas de final da Libertadores da América. O Tricolor inicia a briga por uma vaga nas quartas diante do Estudiantes, no dia 7 de agosto, na Argentina. A partida decisiva, na Arena, será no dia 28. Ambos duelos serão às 21h45min.