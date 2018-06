Conmebol divulga calendário e Grêmio abrirá oitavas da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta terça-feira o calendário das oitavas de final da Libertadores. Um dia depois do sorteio dos confrontos da competição, a entidade revelou dias e horários das partidas. Destaque para o Grêmio, que abrirá esta fase do torneio diante do Estudiantes.

Líder do Grupo A, o Grêmio inicia as oitavas contra o Estudiantes, segundo do Grupo F, no dia 7 de agosto, na Argentina, às 21h45 (horário de Brasília). A volta está marcada para o dia 28, também uma terça-feira às 21h45, mas na Arena, em Porto Alegre.

Na quarta-feira, dia 8, às 21h45, entrarão em campo três brasileiros, sendo que dois deles se enfrentam. Segundo colocado do Grupo D, o Flamengo vai receber o Cruzeiro, líder da chave E, no Rio. No mesmo instante, o Corinthians, campeão do Grupo G, visita o Colo-Colo, vice-líder da chave B, no Chile.

Os jogos de volta destes confrontos também estão marcados para o mesmo dia e horário: 29 de agosto, às 21h45. O Cruzeiro decide a vaga diante do Flamengo em Belo Horizonte, enquanto o Corinthians recebe o Colo-Colo na Arena, em São Paulo.

Time de melhor campanha na primeira fase e líder do Grupo H, o Palmeiras abre as oitavas com o Cerro Porteño, segundo colocado da chave A, dia 9, quinta-feira, em Assunção, às 21h45. A volta está marcada para o dia 30, também uma quinta, às 21h45, em São Paulo.

O último brasileiro a entrar em campo nas oitavas será o Santos. O líder do Grupo F visita o Independiente, segundo da chave G, somente no dia 21 de agosto, uma terça-feira, às 21h45. A decisão da vaga está marcada para a semana seguinte, também na terça, mas às 19h30.

Confira os dias e horários dos duelos das oitavas da Libertadores:

Ida (horário de Brasília):

7/8 - 21h45: Estudiantes x Grêmio

8/8 - 19h30: Boca Juniors x Libertad

8/8 - 21h45: Colo-Colo x Corinthians

8/8 - 21h45: Flamengo x Cruzeiro

9/8 - 19h30: Racing x River Plate

9/8 - 21h45: Cerro Porteño x Palmeiras

9/8 - 21h45: Atlético Tucumán x Atlético Nacional

21/8 - 21h45 - Independiente x Santos

Volta (horário de Brasília):

28/8 - 19h30 - Santos x Independiente

28/8 - 21h45 - Atlético Nacional x Atlético Tucumán

28/8 - 21h45 - Grêmio x Estudiantes

29/8 - 19h30 - River Plate x Racing

29/8 - 21h45 - Cruzeiro x Flamengo

29/8 - 21h45 - Corinthians x Colo-Colo

30/8 - 19h30 - Libertad x Boca Juniors

30/8 - 21h45 - Palmeiras x Cerro Porteño