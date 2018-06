Tênis - Maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Esther Bueno está internada em estado grave, em decorrência de um câncer no lábio, descoberto em 2017. Aos 78 anos, ela passou por um tratamento de radioterapia no ano passado, mas a doença se agravou e voltou a inspirar cuidados.

Copa 2014 - A goleada de 7 a 1 sofrida pelo Brasil para a Alemanha na semifinal do Mundial virará objeto de caridade. As redes dos gols do Mineirão serão doadas para arrecadar fundos para instituições sociais, de saúde e de fomento ao esporte no Brasil. A iniciativa recebeu o nome de Goleada do Bem e poderá conseguir até R$ 2 milhões.

Daniel Alves - Cortado da Copa da Rússia, o lateral-direito passou, ontem, por uma cirurgia no joelho direito. O jogador de 35 anos foi operado no centro de ortopedia Pitié Salpetriere, em Paris.

Fred - O meia de 25 anos foi anunciado ontem como novo reforço do Manchester United pelos próximos cinco anos. A negociação envolvendo o Shakhtar Donetsk e o clube inglês chegou aos € 55 milhões (R$ 240 milhões). O Inter receberá uma porcentagem desta quantia, por ser uns dos clubes formadores do jogador.

Vôlei - Jogando na cidade de Jiangmen, a seleção brasileira feminina bateu a China, atual campeã olímpica, pelo placar de 3 sets a 2 (19/25, 25/23, 27/25, 10/25 e 16/14), e manteve a boa fase na Liga das Nações, no início da quarta semana de disputas da competição.

NBA - Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers voltam a se enfrentar hoje, às 21h, pela terceira partida dos playoffs da decisão do basquete norte-americano. Será o primeiro duelo na casa do Cavs. Os dois primeiros foram vencidos pelo Warriors.