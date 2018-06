Seleção está pronta para a Copa do Mundo, diz Willian

Titular no amistoso contra a Croácia, o atacante Willian acredita que a seleção brasileira irá chegar no auge de sua preparação no Mundial da Rússia. "Depois da Copa de 2014, o Brasil teve muitos altos e baixos e, hoje, está bem maduro, sabendo o que tem que fazer dentro de campo. A chegada da comissão técnica do Tite trouxe várias ideias e a gente colocou isso nos treinamentos e jogos. A seleção amadureceu bastante e está realmente pronta para disputar a Copa", disse.

O jogador do Chelsea comentou ainda que o comandante brasileiro é muito mais que um treinador. "Ele é um pai, um cara muito inteligente. O Tite sabe muito bem controlar um grupo. Ele passa aquilo que temos de fazer dentro de campo, passa o plano A e o plano B. Ele é um dos melhores treinadores do mundo", acrescentou.

A seleção realizou ontem o primeiro treino da segunda semana de preparação em Londres. Os jogadores folgaram na segunda-feira, dia seguinte à vitória sobre a Croácia por 2 a 0, e retomaram as atividades visando à partida contra a Áustria, no domingo, em Viena.

A principal novidade foi a presença de Douglas Costa, recuperado da lesão na coxa esquerda. Já Renato Augusto segue sem treinar. Ainda com dores no joelho esquerdo, que está inflamado, ele chegou a ir a campo, participou da conversa de cinco minutos que Tite teve com os jogadores, mas se retirou para prosseguir a fisioterapia.

O time seguirá trabalhando no CT do Tottenham até sexta-feira. No final da tarde, viajará de Londres para Viena, onde faz, no sábado, uma última atividade antes do jogo contra a Áustria.