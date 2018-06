Novo Hamburgo larga na frente no confronto contra o São José nos playoffs da Série D

Pela segunda fase da Série D, o Novo Hamburgo recebeu o rival São José na noite desta segunda-feira (4), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Logo aos dois minutos, o anilado abriu o marcador com João Paulo. O jogador pegou a sobra após cobrança de falta em direção a grande área e arrematou com força para vencer a meta defendida por Fábio.

O empate veio aos 34, quando Matheusinho cumprimentou o arqueiro Carlão de cabeça no canto do arco.

Na etapa complementar, Conrado recolocou o Noia a frente do marcador. O atleta aproveitou um cruzamento dentro da área para marcar o segundo tento da equipe.

Perto do término do confronto, Kelvin tentou igualar o marcador, mas foi impedido na mãos de Carlão.

Com o triunfo, o Novo Hamburgo joga pelo empate no duelo de volta, que está agendado para o dia 9 de junho, no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre. Em caso de vitória do Zequinha por 1 a 0, o embate vai para os pênaltis.