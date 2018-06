Sem D'Ale, Inter pega o São Paulo no Morumbi

O Inter inicia hoje contra o São Paulo uma sequência de dois jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O outro adversário será o Santos. No Morumbi, às 21h30min, o time de Odair Hellmann não terá D'Alessandro, que já cumpriu a pena imposta pela Justiça Desportiva por conta de seu comportamento nos jogos contra Grêmio e Flamengo. O camisa 10 segue em fase final de tratamento da lesão do tornozelo esquerdo. Outra ausência é Rodrigo Dourado, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Sport.

O último treino foi realizado no Beira-Rio com portões fechados. No entanto, Hellmann não deve fazer grandes mudanças para encarar o time de Diego Aguirre. A provável escalação: Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Gabriel Dias, Edenilson, Patrick, Lucca e William Pottker; Leandro Damião.

Juan Alano foi outro que também não viajou à capital paulista. Um problema muscular na coxa esquerda deixará o jogador de fora por até dez dias. Já o lateral-direito Alemão, emprestado ao Paraná, mostrou insatisfação com a reserva e pediu para ter o vínculo rompido e voltar para a Capital. A direção quer um ressarcimento dos paranaenses, que não têm interesse em contar com o jogador para o resto da temporada.