Com Neuer confirmado, Alemanha anuncia lista final para Copa

Folhapress

Com a presença do goleiro Manuel Neuer, que preocupava a comissão por causa de uma lesão sofrida durante a temporada no Bayern de Munique, o técnico Joachim Low anunciou nesta segunda-feira (4) a lista final da Alemanha com 23 nomes para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Quatro jogadores foram cortados da relação inicial de 27 apresentada em maio, entre eles a jovem revelação Leroy Sané, de 22 anos, que atua no Manchester City. O goleiro Bernd Leno, o defensor Jonathan Tah e o atacante Nils Petersen também não serão inscritos na Copa.

"Há dias melhores na vida de um técnico do que quando tem que enviar de volta para casa quatro jogadores que também mereciam disputar a Copa do Mundo. Foi uma decisão muito difícil. Se fosse uma corrida de cem metros, a decisão teria que ser pela foto", disse Low.

A presença de Neuer era aguardada depois que o goleiro disputou o amistoso contra a Áustria no último sábado. Ele estava afastado dos gramados desde setembro de 2017 por causa de uma lesão que exigiu uma cirurgia no pé esquerdo.

"Quero agradecer a todos os que me acompanharam durante a minha lesão, os médicos, os fisioterapeutas, as pessoas de meu entorno e as pessoas na seleção e no Bayern. Durante todo o tempo me esforcei para ter uma atitude positiva, caso contrário não estaria aqui e não teria sido convocado", agradeceu Neuer.

Desta forma, a Alemanha viaja para a Copa do Mundo com 10 campeões que levantaram a taça no Brasil.

O treinador deixou de fora já da primeira lista Mario Götze, autor do gol do título do mundial de 2014, e mais 12 campeões: os goleiros Weidenfeller e Zieler, os defensores Durn, Grosskreutz, Howëdes, Lahm e Mertesacker, os meias Kramer e Schweinsteiger e os atacantes Klose, Podolski, Schurrle. Vale lembrar que alguns deles, como Klose e Lahm, já haviam anunciado aposentadoria da seleção anteriormente.

A Alemanha estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho contra o México. Ainda na primeira fase, a seleção encara a Suécia (23 de junho) e Coreia do Sul (27 de junho). Antes do Mundial, a seleção ainda enfrenta a Arábia Saudita em amistoso no dia 8 de junho.

Veja a relação completa da Alemanha para a Copa: