Curry desequilibra e Golden State abre 2 a 0 sobre Cleveland nas finais da NBA

Campinas vence Sampaio em casa e conquista o título da Liga de Basquete Feminino

O Campinas conquistou neste domingo o título da Liga de Basquete Feminino (LBF). A equipe do interior paulista bateu o Sampaio Basquete, do Maranhão, por 66 a 59, no ginásio da Ponte Preta, em Campinas, no Jogo 5 da finais