Libertadores - Hoje serão definidos os confrontos das oitavas de final da competição. O sorteio ocorre na sede da Conmebol, em Assunção, no Paraguai, às 20h. Serão conhecidos também os duelos da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Série B - Resultados da 8ª rodada: Juventude 1x0 Guarani, Vila Nova-GO 0x1 CSA, Avaí 0x1 Criciúma, Paysandu 2x0 Boa Esporte, Atlético-GO 1x3 Goiás, Fortaleza 1x0 Sampaio Corrêa, CRB 1x1 Brasil-Pel e Ponte Preta 1x1 Oeste.

Série C - Pela 8ª rodada, ontem, em Erechim, o Ypiranga perdeu por 0 a 0 para o Botafogo (SP).

Série D - Pelo jogo de ida da segunda fase, ontem, no Paraná, o Caxias empatou em 1 a 1 com o Maringá. Hoje, às 20h30min, em confronto gaúcho, no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo recebe o São José.

Divisão de Acesso - O Pelotas deu um passo importante para retornar à elite do Gauchão. Ontem, a equipe da Zona Sul visitou o Inter-SM e venceu por 2 a 0, na partida de ida das semifinais.

Surfe - Ítalo Ferreira conquistou ontem o título da etapa de Bali, na Indonésia, do Circuito Mundial. Na decisão, o potiguar bateu o taitiano Michel Bourez.

Vôlei - A seleção masculina fechou a segunda semana da Liga das Nações com três vitórias, atuando diante da torcida, em Goiânia. Após bater a Coreia do Sul e o Japão por 3 a 0, na sexta-feira e sábado, respectivamente, os comandados do técnico Renan sofreram, mas superaram os EUA, ontem, por 3 sets 2 (21/25, 20/25, 25/19, 25/20 e 20/18).

MotoGP - O espanhol Jorge Lorenzo faturou a etapa da Itália, disputada no circuito de Mugello. O pódio fechou com os locais Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. O espanhol Marc Márquez segue na liderança do Mundial.