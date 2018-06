Empate sem gols com o Sport freia ascensão do Inter na competição

O Inter pressionou durante boa parte do jogo, teve 15 escanteios, conclusões, bola na trave, mas não conseguiu superar a bem armada equipe do Sport, sábado, no Beira-Rio. Entretanto, o Colorado não tem tempo para lamentar o empate em 0 a 0 com os pernambucanos, que deu fim a uma série de três vitórias consecutivas no Brasileirão. Amanhã, o time já volta a campo, na abertura da 10ª rodada, diante do São Paulo, no Morumbi.

A boa atuação dos comandados de Odair Hellmann se justifica na escolha do melhor em campo: o experiente goleiro Magrão. O Inter manteve o esquema dos últimos jogos, utilizando os extremas em diagonal, mas utilizou pouco o atacante Leandro Damião como pivô.

Na primeira etapa, Magrão salvou o Sport em duas oportunidades. Em conclusões de Pottker e Patrick. No segundo tempo, além do camisa 1, a trave salvou os pernambucanos em finalização do uruguaio Nico López.

Ontem, o grupo colorado já se reapresentou no CT Parque Gigante e iniciou a preparação para o confronto com o São Paulo. Rodrigo Dourado está de fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel Dias e Charles são opções. A dúvida é se D'Alessandro estará em campo. Após cumprir três jogos de suspensão, em pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o argentino pode voltar amanhã.