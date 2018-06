Neymar retorna aos gramados e comanda vitória sobre a Croácia

Três meses após passar por uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, Neymar retornou aos gramados em grande estilo. Ele marcou o primeiro gol da vitória da seleção brasileira sobre a Croácia por 2 a 0, ontem, no estádio Anfield, em Liverpool. Firmino fez o segundo, nos acréscimos.

Neymar entrou em campo no intervalo no lugar do volante Fernandinho e atuou na sua posição de origem - do lado esquerdo caindo para a faixa central. Ele se movimentou bastante e ajudou também na construção das jogadas.

A seleção retornou ontem mesmo para Londres, onde continua a fase de preparação para o Mundial no CT do Tottenham. Antes da estreia na Copa da Rússia, os comandados de Tite realizam um último treino, no próximo domingo, diante da Áustria, em Viena.