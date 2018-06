Inter pressiona, mas não consegue o gol e fica no 0 a 0 com Sport

Com 15 pontos, equipe perdeu oportunidade de igualar pontuação com o líder RICARDO DUAR/INTER/DIVULGAÇÃO/JC

Folhapress

O Internacional pressionou por boa parte do jogo, teve 15 escanteios, conclusões, bola na trave, mas não consegui marcar. Neste sábado (2), o Colorado ficou no 0 a 0 com Sport, no Beira-Rio, pela nona rodada do Brasileirão.

O placar rompeu a série de vitórias seguidas do Inter. Eram três. Com 15 pontos na classificação, a equipe do técnico Odair Hellmann perdeu oportunidade de igualar pontuação com o líder. Já o Sport acompanhou o crescimento e a frustração, está também com 15 e atrás do adversário desta rodada por conta do saldo de gols.

Na próxima rodada, o Internacional visita o São Paulo enquanto o Rubro-Negro terá pela frente o Atlético-PR.

O melhor da partida foi experiente goleiro do Sport. Magrão apareceu quando necessário. Desde o primeiro minuto, foi atento e fez boas intervenções.

William Pottker não foi bem no jogo pelo Inter. O atacante não conseguiu marcar nas chances que teve, errou várias vezes e saiu de campo vaiado.

No jogo deste sábado, o Internacional manteve o seus estilo. Utilizou os extremas em diagonal e evitou troca de passes no centro. O time não conseguiu utilizar o pivô de Leandro Damião pela boa conduta do adversário e por vezes acabou preso. Conseguiu, contudo, criar oportunidades de gol na primeira etapa, esbarrando em boa atuação do goleiro Magrão.

Já o Sport contrariou a máxima dos times visitantes. Não recuou as linhas, não fez retranca ou tentou ganhar tempo. Pelo contrário, tratou de adiantar sua defesa para intermediária, tirou a profundidade que Leandro Damião daria ao Inter e povoou o centro. Criou algumas oportunidades, mas esbarrou em falhas técnicas como quando Deivid simplesmente errou em bola na cara do gol. Defensivamente, a linha mais alta ajudou por um lado, mas foi batida na velocidade dos extremas do Inter algumas vezes.

Danilo Fernandes, que foi contratado pelo Inter em maio de 2016, como 'substituto de Alisson', e virou um dos líderes do time, completou neste sábado 100 jogos pelo clube e recebeu uma placa alusiva a isso.