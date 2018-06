Kane marca e Inglaterra vence Nigéria em penúltimo amistoso antes da Copa

Harry Kane marcou com chute de fora da área após rápida troca de passes do ataque. BEN STANSALL/AFP/JC

Com bom futebol e domínio total durante os 90 minutos, a Inglaterra venceu a Nigéria por 2 a 1 neste sábado, no Estádio de Wembley, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo da Rússia. O resultado empolgou a torcida às vésperas do torneio.

Os ingleses abriram o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo, mostrando que a bola aérea é um de seus pontos fortes. Kieran Trippier bateu escanteio, o zagueiro Gary Cahill subiu mais que todo mundo e cabeceou no ângulo. Harry Kane ampliou aos 39, com chute de fora da área após rápida troca de passes do ataque. O atacante contou com a falha do goleiro Uzoho.

Os africanos diminuíram aos dois minutos do segundo tempo. Ighalo chutou cruzado de dentro da área e acertou a trave. No rebote, Alex Iwobi bateu de primeira para fazer 2 a 1. A Inglaterra controlou a partida e os nigerianos não tiveram forças para buscar o empate.

Antes da estreia no Mundial da Rússia, os ingleses farão outro teste, diante da Costa Rica, em Leeds, quinta-feira. Estão no Grupo G da Copa, com Bélgica, Panamá e Tunísia, adversária da estreia no dia 18 de junho, em Volgogrado.

Já os africanos pegam a República Tcheca, na Áustria, quarta-feira, em seu último jogo preparatório. Integram o Grupo D, onde medem força com Argentina, Islândia e Croácia, adversária da estreia, dia 16, em Caliningrado.