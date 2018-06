Grêmio viaja e enfrenta o Bahia neste domingo pelo Brasileiro

O Grêmio enfrenta o Bahia neste domingo (3), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time viajou na sexta-feira (1º) e fez seu último treinamento antes do confronto no CT do Vitória na manhã deste sábado (2).

O time do técnico Renato Portaluppi tenta buscar os três pontos e quebrar a sequência sem vitórias, depois do quarto empate sem gols neste Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.

O zagueiro Kannemann foi o desfalque do rachão de hoje. Ele trabalhou em separado sob o comando do preparador físico Rogério Dias e pode ser considerado dúvida para o jogo de amanhã. Caso sua ausência seja confirmada, a zaga seria formada por Bressan e Paulo Miranda.

O time principal não vai poder contar com Arthur e Luan, que não viajaram. Já Ramiro, poupado contra o Fluminense no meio de semana, treinou normalmente e fica à disposição.

Antes do treino, o técnico do Vitória, Vágner Mancini, que já jogou e comandou o Grêmio, fez questão de se dirigir ao gramado para cumprimentar jogadores, dirigentes e Renato Portaluppi.