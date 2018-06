Copa dos Refugiados acontece neste fim de semana em Porto Alegre

Acontecem neste sábado (2) e domingo (3) os jogos da Copa dos Refugiados de Porto Alegre. O evento reúne mais de uma centena de atletas migrantes e refugiados representando seus países de origem e faz parte de um torneio nacional, a Copa do Brasil dos Refugiados. Ao todo, 120 atletas de oito nacionalidades diferentes entrarão em campo.

No sábado, as partidas das quartas de final ocorrem no Estádio Passo D’Areia, do Esporte Clube São José, das 09h às 13h. No domingo, semifinais e a final acontecem das 13h às 17h no Estádio Beira-Rio - com a Arena do Grêmio fora do evento por conta da manutenção do gramado. Ainda no sábado, está programada uma ação de empregabilidade, com cadastro de currículos que serão encaminhados para empresas de indústria e comércio do Estado.

O regulamento da competição e o sistema de sorteio da tabela de jogos foram produzidos com apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que também cederá a arbitragem para os jogos. Neste ano, os vencedores das etapas regionais disputarão as finais da Copa do Brasil dos Refugiados, que deve acontecer nos dias 29 e 30 de setembro no estádio do Pacaembu, em São Paulo.