Relatório preliminar da LDO 2019 será apresentado hoje à CMO

O relator do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019, senador Dalírio Berber (PSDB-SC), apresentará hoje o relatório preliminar à Comissão Mista de Orçamento (CMO). O senador foi confirmado relator do projeto ontem. A apresentação será feita depois da audiência pública com o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, marcada para as 14h. A comissão terá até o dia 17 de julho, último dia dos trabalhos legislativos do primeiro semestre, para aprovar a LDO de 2019.

Pelo cronograma aprovado, hoje será aberto o prazo da apresentação de emendas. A previsão é que a apresentação do relatório final seja feita no dia 29 de junho e que a votação na CMO seja até o dia 4 de julho.