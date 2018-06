Clientes aproveitam chope até 60% mais barato no Dia sem Impostos

Luis Filipe Gunther

Quem costuma fazer happy hour em bares com seus colegas depois do serviço foi favorecido ontem em Porto Alegre. Para marcar o Dia da Liberdade de Impostos, bares e restaurantes venderam chope aos consumidores com desconto de mais da metade do valor.

Três estabelecimentos participaram da ação: o restaurante Oak's Burritos e os bares Complex Skatepark e cervejaria Perro Libre. No Oak's, o copo de 330 ml da bebida, que em média custa R$ 15,00, foi vendido por apenas R$ 4,00. Os clientes puderam comprar até três unidades. No Complex, foram disponibilizadas 300 unidades de chope Brahma ao valor de R$ 3,90. Já na cervejaria Perro Libre, o desconto foi de 60% em todos as variedades artesanais, das 17h às 20h.

No Perro Libre, muitos consumidores aproveitaram a promoção. A gerente, Valeska Russel, explica que foram disponibilizadas 11 torneiras, onde os clientes puderam encher a vontade as suas taças. Nesta brincadeira, "o litro do chope, que antes custava em média R$ 50,00, hoje está custando R$ 22,00", explica .

Alguns clientes transformaram o bar em área de trabalho, como Roger Bertran, desenvolvedor tecnológico. Ele e seu sócio costumam frequentar o Perro e, em tom de brincadeira, diz que "este dia não deve acabar. Já pagamos imposto em tudo para os grandes lá de cima, então que nos poupem pelo menos no chope".

Cliente fiel, Luis Vicente Meneghetti também aproveitou a noite de chope sem imposto. Meneghetti, que se intitula como "sócio de carteirinha" do bar, diz que costuma ir todas as terças-feiras ao Perro por causa dos descontos que é oferecido no dia, mas que "nesta semana o chope tem um gostinho especial".

O objetivo da ação, promovida pelo Instituto Liberdade, é alertar para a alta carga tributária incidente na cerveja e no chope, que corresponde a até 62,2% em impostos. De acordo com dados da Euromonitor de 2017, o brasileiro consome em média 60,7 litros de cerveja por ano. No entanto, a cada chope consumido, dois são pagos em forma de tributos.