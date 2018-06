Dólar à vista registra alta de 1,85% e vai a R$ 3,81

Banco Central tentou intervir injetando US$ 2,3 bilhões no câmbio /JOÃO MATTOS/ARQUIVO/JC

Mesmo com forte intervenção do Banco Central (BC), que injetou um total de US$ 2,3 bilhões ontem no mercado de câmbio, o dólar subiu 1,85% e fechou a R$ 3,8101, maior cotação desde 3 de março de 2016 (R$ 3,8102), período que antecedeu o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

O real foi a moeda que mais perdeu valor ontem ante a divisa dos Estados Unidos entre os principais emergentes, em meio a um quadro de renovadas incertezas com os rumos da economia brasileira e com as eleições. O dólar já subiu quase 15% só em 2018, e especialistas em câmbio apontam que o mais provável é que siga se fortalecendo no Brasil e em outros mercados.

A calmaria vista no mercado de câmbio na segunda-feira durou pouco, e o dólar já começou o dia em alta forte, movimento que fez a moeda bater em R$ 3,80 pela primeira vez desde maio de 2016. Com isso, o BC teve que anunciar um leilão extraordinário de swap, que previa a venda de até US$ 1,5 bilhão em contratos. Como o lote não foi integralmente vendido, foi anunciado um leilão residual. Foi a primeira vez em que o BC fez uma atuação discricionária no mercado desde 18 de maio do ano passado, um dia após a divulgação do áudio que o empresário Joesley Batista gravou com o presidente Michel Temer.