Brasil tem 11,5 milhões de hectares cultivados sob sistemas integrados, diz governo

Ao menos 11,5 milhões de hectares já são cultivados no Brasil sob o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta (ILPF), informou em nota o Ministério da Agricultura, com base em dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), como parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. O ministério estima que este total cultivado em ILPF contribui para o sequestro de 35,1 milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera.

Entre as iniciativas para incentivar a agricultura sustentável, explicou a pasta, está o Plano ABC (agricultura de baixo carbono), criado em 2010 e com vigência nacional até 2020. "No início do programa, o País contava com 3 milhões de hectares sob ILPF", disse o ministério, ao assinalar o avanço da técnica nas áreas agricultáveis do País.

O Plano ABC é um dos instrumentos adotados pelo Brasil para cumprir os compromissos assumidos na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 15), em Copenhagen, na Dinamarca, quando o Brasil disse que reduziria em 40% a emissão de gases de efeito estufa, tendo como base as emissões de 2005.