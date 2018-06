Cobertura de redes 4G chega a mais de 4 mil municípios, diz associação

Agência Brasil

A cobertura das redes 4G de telefonia celular chega a mais de 4 mil municípios de acordo com balanço divulgado hoje (5) pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), que reúne operadoras de telefonia celular.

Segundo a Telebrasil, as redes 4G, em que as velocidades de troca de dados são mais rápidas, chegam a 4.004 municípios. "Essa cobertura é quase quatro vezes superior à obrigação estabelecida nos leilões das licenças de serviços móveis, de 1.079 municípios", informou a associação.

No último leilão, feito em 2014, as operadoras Claro, Tim e Telefónica/Vivo arremataram três lotes nacionais da tecnologia 4G e a Algar arrematou um lote regional, que abrange 87 municípios do interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O governo arrecadou R$ 5,85 bilhões com os lotes que foram negociados, porém foi um valor abaixo do previsto pelo governo, pois dois lotes regionais não receberam ofertas.

Os dois lotes regionais (um que abrange as cidades paranaenses de Londrina e Tamarana e outro que permite oferecer serviços de 4G para todo país, menos na região do lote regional negociado em 2014) devem entrar em um edital de licitação que a Anatel pretende lançar no segundo semestre deste ano.

De acordo com balanço da Telebrasil, em abril foram ativados 2,1 milhões de novos chips de 4G. Com isso foram alcançados ao todo 112,4 milhões de acessos a tecnologia de quarta geração. "No período de 12 meses, entre abril de 2017 e abril deste ano, foram ativados 38 milhões de novos acessos, um crescimento de 52% no período", disse.

Apesar do avanço do 4G, a cobertura 3G permanece como a mais presente nos Brasil. Segundo a Telebrasil, as redes 3G atingem 5.266 municípios, onde moram 99,2% da população brasileira. Desde abril de 2017, 250 novos municípios receberam as redes de 3G. Ao todo, o número de acessos 3G chega a 75 milhões de pessoas no país. O Brasil tem 5.570 cidades, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"No total, o Brasil conta com 206,4 milhões de acessos à internet pela rede móvel. Considerados os acessos fixos e móveis, os dados de abril mostram um total de 236,3 milhões de acessos no país. Destes, 29,9 milhões são em banda larga fixa, segmento que cresceu 9,6% em 12 meses, com 2,6 milhões de novos acessos", informou a associação.