ExpoBento combina negócios e ambiente familiar

Com o tema "Mundo de Opções", a 28ª edição da ExpoBento pretende combinar um espaço que atende às demandas familiares, desde crianças até a terceira idade, com o seu característico vasto mostruário. De amanhã até o dia 17, o Parque de Eventos de Bento Gonçalves terá mais de 30 mil itens, que variam entre os segmentos de imóveis, agroindústrias, vinícolas e outros, com marcas nacionais e importadas, para atender os públicos.

Neste ano, a feira aposta em um espaço maior, 58 mil metros quadrados, com aumento de 30% em relação ao ano anterior. A expectativa dos organizadores é movimentar cerca de R$ 40 milhões com os expositores.

A gastronomia terá espaço com o projeto "ExpoBento na Mesa" vai trazer uma ampla programação com a temática gastronômica. O diretor-geral da feira, Leocir Glowacki, promete: "pode almoçar e jantar todos os dias na feira, e não vai repetir o prato". O evento também busca conciliar o bem-estar do visitante com o as facilidades aos expositores.

A edição deste ano será voltada para a família toda. O espaço Mundo das Crianças terá atividades gastronômicas voltada à alimentação saudável, com pré-cadastramento, para os visitantes entre 7 e 17 anos. A programação traz desde shows nativistas até apresentações artísticas e culturais, como do coral local.