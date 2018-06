Preço dos imóveis residenciais de Porto Alegre tem alta de 0,14% em maio

O preço de venda de imóveis residenciais, calculado pelo Índice FipeZap, encerrou o mês de maio com leve queda de 0,01%. Onze das 20 cidades monitoraras registraram aumento de preço no período. Em Porto Alegre, a alta registrada foi de 0,14%, conforme levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O preço médio do metro quadrado para venda ficou em R$ 5.678 no mês na Capital gaúcha. De acordo com os dados, os bairros mais caros para se adquirir um móvel são Bela Vista, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Auxiliadora e Boa Vista. Na contramão, Coronel Aparício Borges, Farrapos, Humaitá, Mário Quintana e Lomba do Pinheiro concentraram os valores mais baratos por metro quadrado.

O valor médio de venda dos imóveis residenciais nas 20 cidades pesquisadas foi de R$ 7.543/m² em maio. Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o metro quadrado mais caro do país (R$ 9.596/m²), seguida por São Paulo (R$ 8.755/m²) e Distrito Federal (R$ 7.725/m²). Já as cidades monitoradas com menor valor médio por m² foram Contagem (R$ 3.498/m²), Goiânia (R$ 4.122/m²) e Vila Velha (R$ 4.715/m²).

Em 2018, preço médio de venda de imóveis residenciais recuou 0,10%, em termos nominais. Nos últimos 12 meses, queda é de 0,56%.