Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta após ganhos em Nova Iorque

As bolsas asiáticas terminaram os negócios desta terça-feira (5) majoritariamente em alta, seguindo o tom positivo de Nova Iorque, que ontem teve mais uma rodada de ganhos com destaque para o Nasdaq, que renovou máxima histórica de fechamento.

No Japão, o índice Nikkei subiu 0,28% hoje, a 22.539,54 pontos, impulsionado por ações de fabricantes de bens de consumo.

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto avançou 0,74%, a 3.114,21 pontos, enquanto o Shenzhen Composto, que é em boa parte formado por startups, teve valorização mais expressiva, de 1,70%, a 1.777,73 pontos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou alta de 0,31% em Hong Kong, a 31.093,45 pontos, graças ao bom desempenho de papéis do setor imobiliário, e o sul-coreano Kospi subiu 0,25% em Seul, a 2.453,76 pontos, mas o Taiex encerrou o dia com baixa marginal de 0,08% em Taiwan, a 11.110,15 pontos.

Apesar do viés positivo desta terça, investidores continuam temerosos em relação à perspectiva do comércio mundial, uma vez que os EUA decidiram na semana passada impor tarifas a importações de aço e alumínio da União Europeia, do Canadá e do México, após isentá-los da cobrança por um breve período, e não teve avanços significativos na última rodada de discussões comerciais com a China, que ocorreu no fim de semana em Pequim.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações de petrolíferas que reagiram à fraqueza recente das cotações do petróleo. O S&P/ASX 200 caiu 0,51% em Sydney, a 5.994,90 pontos.

Nesta madrugada, o Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%, nível em que se encontra desde agosto de 2016.