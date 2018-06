E-commerce deixou de faturar R$ 407,2 milhões com a paralisação

Durante os 11 dias de paralisação dos caminhoneiros, o e-commerce brasileiro deixou de faturar R$ 407,2 milhões, aponta a Ebit, empresa referência em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro. No período, a estimativa é que 861.710 pedidos deixaram de ser feitos pelos consumidores, queda média diária de 20% nas vendas se comparado com os mesmos dias das semanas pré-paralisação.

Além do Dia das Mães, que registrou alta nominal de 12% na comparação com o ano passado, as vendas no e-commerce estavam bastante aquecidas, impulsionadas pela Copa. "É um período muito bom para as vendas de TVs, que possuem tíquete médio mais alto e isso impacta positivamente no faturamento do setor. Com a greve, o consumidor ficou com receio de comprar e não ter a certeza quando o equipamento chegaria. Essa incerteza que gerou a retração nas vendas", explica o diretor executivo da Ebit, André Dias.

A normalização das entregas e a retomada das vendas deve acontecer em até 10 dias. "Os varejistas contrataram mão de obra extra para realizar as entregas e vão apostar em campanhas para atrair o consumidor de volta ao comércio eletrônico", afirma Dias.