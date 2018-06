O sistema de elevador sem cabos Multi da Thyssenkrupp ganhou o Prêmio de Inovação de 2018 na primeira Conferência Anual Tall Urban Innovation da Ctbuh, que aconteceu recentemente em Chicago (EUA). O Multi é o primeiro sistema de elevador sem cabos do mundo que pode se movimentar tanto na vertical como na horizontal. Para isso ser possível, ao invés de uma cabina por eixo movendo-se para cima e para baixo, o Multi oferece várias cabinas operando em loop, como um sistema de metrô dentro de um prédio. A tecnologia requer menor espaço do que os elevadores convencionais e pode aumentar a área útil do edifício em até 25%.

Game

A Universidade Feevale é finalista no Brazil's Independent Games Festival - BIG Festival 2018, na categoria Big Impact com o game Geração Água, desenvolvido no Laboratório de Objetos de Aprendizagem (LOA). O resultado será divulgado no dia 28 de junho, em São Paulo. Desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), o game busca conscientizar o jogador sobre as maneiras corretas de uso da água e apresentar como o desperdício afeta não só o meio ambiente, mas também sua própria qualidade de vida e situação econômica. O BIG Festival é considerado o mais importante evento do setor na América Latina.

Roadshow

O Business Unit Director da Tech Data, Waldir Saboia, estará em Porto Alegre hoje comandando o primeiro roadshow da empresa pelo País. A Tech Data é hoje um dos maiores distribuidores de tecnologia do mundo e tem como meta dobrar sua operação no Brasil nos próximos dois anos. Uma das estratégias é ampliar a presença territorial através da parceria com novos canais. Hoje, são cerca de 380.

Novo gestor

A T-Systems Brasil anunciou uma mudança no seu time de vendas. Marcio Gropillo assume a gestão da área de vendas paras os segmentos não automotivos.